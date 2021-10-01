Москва, 1 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. * * *

Д. С. Пасманик. Революционные годы в Крыму. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2020

Д. С. Пасманик. Революционные годы в Крыму. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2020

Предисловие к книге, сделанное историком Константином Цимбаевым, называется «Белая ворона». И действительно: ее автор Даниил Самойлович Пасманик (1869−1930) выделялся на фоне не менее, а зачастую и более ярких современников, которыми была богата общественная и политическая жизнь начала прошлого столетия. Он одновременно был теоретиком сионистского движения, видным кадетом, нередко полемизировавшим с лидером партии Павлом Милюковым, и русским патриотом. Когда его сопартийцы приветствовали Февральский переворот, он, по собственному признанию, понимал, что «в России произошла не весенняя революция, а страшная катастрофа».

Поэтому не удивительно, что в годы Гражданской войны вчерашний доктор (приват-доцент медицинского факультета Женевского университета, печатавшийся в престижных научных изданиях Франции и Германии) поддерживает белое движение. Но и тут он вновь оказывается белой вороной: Пасманик входит в состав Крымского правительства. Правда, это его решение было продиктовано антибольшевистской направленностью, а вовсе не сепаратистскими тенденциями последнего, ведь, как писал политик,

«Россия, освобожденная от комиссародержавия, легко справилась бы (…) с [сепаратистскими крымскими] татарами».

Тем более что конечная

«цель правительства (…) не создание краевой власти, а возрождение всероссийской власти на началах, примиряющих интересы всех русских граждан, ввиду чего и создается культурный демократический порядок, могущий послужить примером для всей России».

Неоднозначным было отношение мемуариста и к интервенции. Если с кайзеровской армией Пасманик готов был смириться: «Лишь немецкие штыки оберегают нас от повторения большевистских зверств», — то эгоизм и высокомерие «союзников» оставалось для него неприемлемым.

Защищая белое движение как поборника интересов национальной России, Пасманик не закрывал глаза на нарушение, как многими его рядовыми участниками, так и командованием, обычаев войны, в том числе погромы, вызванные «зоологическим антисемитизмом». Правда, при этом не меньшую вину за поражение белого движения политик возлагал на интеллигенцию, так и не сумевшую расстаться со своими либеральными и революционными взглядами. Для нее правительства Деникина и Колчака были «реакционнее», чем власть Ленина и Троцкого. Читатель найдет в конце книги полемику Пасманика с известным либералом (и сопартийцем мемуариста) Иваном Петрункевичем по поводу роли интеллигенции в современной российской истории.

Такая вот белая ворона в белом движении. Может, если бы оно всё состояло из таких ворон, контрреволюция в итоге одержала бы победу.