Киев, 1 октября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Задержание в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может повлечь украино-грузинский дипломатический скандал, заявил 1 октября журналистам лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Сергей Кайсин ИА Красная весна Похождения Саакашвили на Украине

«Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины и его не имеют права просто так, безосновательно, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать», — заявил Арахамия.

Ранее из-за задержания Саакашвили в МИД Украины был вызван посол Грузии. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен случившимся.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на грузинской территории и доставлен в тюрьму.

Ранее Саакашвили был заочно осужден по двум уголовным делам.