Лилонгве, 1 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Акцию протеста водителей грузовиков разогнали в Малави, сообщает 1 октября Agence France Press.

(сс) Anton Crone Лилонгве. Малави

К разгону власти подключили военных, которые сопровождают бензовозы на автозаправочные станции, оставшиеся без бензина из-за трёхдневной стачки водителей бензовозов.

Комментируя происходящее, военное ведомство республики призвало водителей прекратить бастовать и мешать доставке бензина. Оно добавило, что военные будут участвовать в восстановлении порядка.

Напомним, водители бензовозов в Малави проводят забастовку, требуя повышения заработной платы.