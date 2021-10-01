Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вернутся ковид-ограничения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 октября.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

С 4 октября на дистанционную работу должны уйти не менее трети сотрудников, в том числе возрастные сотрудники и работники с хроническими заболеваниями. На Дону приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации. Заполняемость зрительных залов не должна будет превышать 50%, при этом максимальное число зрителей в помещениях — 500 человек.

Приостановлена работа танцевальных площадок, дополнительные образовательные программы для детей переведены в онлайн-режим или формат индивидуальных занятий.