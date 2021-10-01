Астрахань, 1 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Победа», столкнулся в аэропорту Астрахани с автомобилем-топливозаправщиком, сообщает 1 октября пресс-служба компании.

Аэропорт

По предварительным данным, в результате самолёт получил повреждение элемента крыла.

«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Специалисты технической службы авиакомпании отправятся в Астрахань для оценки повреждений самолёта.