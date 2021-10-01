Минск, , 21:26 — REGNUM Застреленный 28 сентября в Минске программистом Андреем Зельцером офицер спецподразделения «Альфа» КГБ Белоруссии Дмитрий Федосюкпо прозвищу «Нирвана» проявил высокий профессионализм при захвате год назад в минском санатории безоружных граждан России — «вагнеровцев». Об этом 1 октября на совещании с чиновниками президентской администрации рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отслеживая ситуацию в СМИ, получая дополнительную информацию, я заметил не просто разночтения, разные оценки этого события. Но, что меня удручает, — поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, такие же, как и ребята из белорусской группы «А», прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то», — цитирует рассказ Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы «А» и этого же парня (Дмитрия Федосюка — Прим. президентской пресс-службы), которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК «Вагнер» (речь о задержании 33 участников ЧВК «Вагнер» 29 июля 2020 года под Минском. — Прим. президентской пресс-службы). Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть. Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку», — добавил руководитель постсоветской республики.

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Реагируя на критику в СМИ об отсутствии у отправившейся на отработку адресов подозреваемых в «терроризме» оппозиционеров средств спецзащиты, в частности — бронежилетов, Лукашенко переложил ответственность на «ребят» из этой спецгруппы, которые якобы «не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке». По его словам, с раннего утра 28 сентября отрабатывались адреса участников забастовочной инициативы «Рабочее движение» («Рабочы рух») «и ко времени инцидента (до 14.00) было задержано немало людей».

«Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм», — сообщил Лукашенко.

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