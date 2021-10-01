Москва, 1 октября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Доля убыточных организаций в сфере туризма в России за январе-июль 2021 года снизилась до 39,1% с 68,9% за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 1 октября Росстата.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

По данным ведомства, за семь месяцев 2021 года прибыль предприятий отрасли составила 1,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 0,3 млрд рублей.

Совокупны убыток предприятий туристической отрасли за январь-июль составил 1 млрд рублей против 7,2 млрд рублей годом ранее.

Сообщается также, что прибыль гостиниц за отчётный период составила 17,5 млрд рублей против 1,7 млрд рублей годом ранее. Доля убыточных гостиниц снизилась до 43,4% с 77,3% соответственно.