Москва, 1 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Российская боевая экипировка следующего поколения будет включать в себя экзоскелет, носимых роботов и микро-дроны, сообщил 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Минобороны России Автономная экипировка с электрообогревом

При этом было отмечено, что в этом направлении уже проведена обширная работа с отечественными предприятиями.

«Говоря о боевой экипировке «солдата будущего» необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой «робототехнической» подсистемы, в которую входят мини‑ и микро — БПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты», — рассказал Олег Салюков.

Кроме того, он рассказал о создании новой боевой экипировки в рамках проекта «Сотник».

"С 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где разрабатываются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты», — сказал главком Сухопутных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что новый российский комплект «Сотник» может прийти на смену «Ратнику» уже в 2025 году.