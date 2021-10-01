Будапешт, 1 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Мнение украинских властей о соглашении Венгрии и России по газу учитываться не будет, заявил 1 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире венгерского радио.

European People's Party Виктор Орбан

Отметив, что он как глава правительства несёт ответственность только перед избирателями, Орбан заявил:

«Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться».

По словам венгерского премьер-министра, если бы не договорённость по газу с Газпромом, жителям страны пришлось бы куда больше отдавать денег за газ.

Добавим, что вопрос, поднятый Орбаном, вызвал недовольством со стороны Киева договорённостью Будапешта с Москвой о поставке газа не через территорию Украины.