Минск, 1 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. «Верховный суд Белоруссии по иску министерства юстиции ликвидировал общественное объединение «Союз белорусских писателей», — сообщила 1 октября газета «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на телеграм-канал ликвидированной общественной организации.

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По информации бобруйского издания, гражданское дело о ликвидации СБП было возбуждено в середине августа нынешнего года. В июле минюст начал проверку СБП и запросил документы организации с 2018 по 2021 год. В офисе организации и дома у её председателя Бориса Петровича прошли обыски.

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» был создан в 1934 году. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которая создала пропрезидентский «Союз писателей Белоруссии» во главе с бывшим милиционером Николаем Чергинцом.

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