Рим, 1 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Леволиберальная Демократическая партия Италии в первый и в последний раз работает в одном правительстве с правоцентристской «Лигой» Маттео Сальвини, такое заявление сделал в пятницу, 1 октября, лидер либералов Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

«В этот раз сложилась экстраординарная ситуация. Но в будущем мы будем работать в правительстве только в том случае, если сами выиграем выборы. Мы должны вести себя ответственно в отношении наших избирателей», — сказал Летта.

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В феврале 2021 года Марио Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства.