Саранск, 1 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. По итогам января-сентября 2021 года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии составило 331,6 тыс. тонн. Об этом сообщает минсельхоз республики.

Молоко

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валовое производство молока выросло на 3% или на 10,1 тыс. тонн.

Молочная продуктивность коров на 1 октября текущего года составила 5612 кг, что на 114 кг выше показателя прошлого года.

Максимальный объем производства молока наблюдается в Кочкуровском районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года производство молока в Мордовии выросло на 7% по сравнению с предыдущим годом. За год хозяйства республики получили 387,1 тыс. тонн молока. При этом средний показатель надоя с одной коровы в течение года составил 7397 кг, что на 6% выше, чем годом ранее.