Москва, 1 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Правительство России продлило на 2022 год действие продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Соответствующее постановление опубликовано 1 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственной продукции из США, Евросоюза и ещё ряда стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере продления данных санкций российская сторона продлевает действие ответных мер.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству обеспечить осуществление мер, необходимых для продления эмбарго на период с 1 января по 31 декабря 2022 года.