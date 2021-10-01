Тбилиси, 1 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Вынесенные в Грузии приговоры бывшему президенту Михаилу Саакашвили не подлежат обжалованию, сообщил 1 октября журналистам грузинский прокурор Джарджи Циклаури.

Саакашвили и галстук

Напомнив, что Саакашвили признан судами в Грузии виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани, Циклаури сказал:

«В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат».

Добавим, что Саакашвили сегодня, 1 октября, стал фигурантом нового уголовного дела — о незаконном пересечении границы Грузии. 1 октября он прибыл с Украины в Грузию, где его задержали.