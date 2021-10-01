Москва, 1 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Средний размер назначенных пенсий в России в августе составил 15 840 рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

За период января по август 2021 года, согласно данным Росстата, показатель вырос на 5,5% в годовом выражении.

При этом реальный размер назначенных пенсий в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и снизился на 1% в годовом выражении. За январь-август показатель снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.