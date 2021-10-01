Саранск, 1 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Саранск вошел в число 10 город, которые принимают проект «Музейные маршруты России». Глава республики Артем Здунов принял участие в совещании по повышению культурной привлекательности музеев Приволжского федерального округа, который прошел в рамках проекта.

Пресс-служба правительства Мордовии «Музейные маршруты России» в Мордовии

«Сейчас идет настоящая борьба за умы и внимание молодежи. Учреждения культуры активно включились в эту работу. Кроме стандартных краеведческих у нас есть музеи, например, деревянной игрушки или валенок», — отметил Здунов. Он полагает, что продвижение в сети интернет в конечном итоге обернется хорошими продажами. Глава региона поставил задачу объединить все музеи республики в единый туристический маршрут.

По мнению замдиректора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталии Чечель, Мордовия, несмотря на повышение требований туристов в последние годы, остается крайне привлекательным регионом.

«Здесь прекрасная инфраструктура: есть гостиницы и хорошая сеть общепита», — подчеркнула представитель федерального министерства. Чечель добавила, что из Мордовии турист может привезти не только магнит на холодильник, но и что-то интересное и полезное, поскольку народные промыслы представлены в республике очень широко.

«Можно сказать, что вы являетесь одними из лидеров креативной индустрии», — заключила она.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалась возможность включения музеев республики в брендовые туристические маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае ткущего года Здунов, по итогам посещения национального парка «Смольный», поручил муниципалитетам разработать туристические маршруты, а также перечень интересных для посещения объектов. Тогда руководитель республики отмечал, что пока туристическая отрасль развивается слабо, а бизнесу, который занимается этим направлением деятельности необходимо всячески содействовать.

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