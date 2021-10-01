Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. 1 октября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 в сентябре. Самую высокую оценку (8.6) получил 33-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

В сентябре Артем Дзюба принял участие в трех матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Рубина» и «Крыльев Советов».

Помимо Дзюбы, в символическую сборную вошли Игорь Лещук («Динамо», 7.7), Кристиян Рамирес («Краснодар», 7.6), Игорь Дивеев (ЦСКА, 7.5), Кайо («Краснодар», 7.7), Александр Сильянов («Локомотив», 7.7), Реми Кабелла («Краснодар», 7.9), Вендел («Зенит», 7.8), Малком («Зенит», 7.7), Клаудиньо («Зенит», 7.7) и Евгений Марков («Арсенал», 7.7).

Также Дзюба получил вызов в национальную сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, однако нападающий отказался возвращаться в сборную, сославшись на плохую физическую форму.