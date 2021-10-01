Киев, , 21:00 — REGNUM Зеленский обеспокоен сообщениями о задержании Михаила Саакашвили, заявил 1 октября пресс-секретарь президента Украины.

Интервью Михаила Саакашвили Скриншот страница видео YouTube пользователя NewsOne

По его словам, обеспокоенность вызвана тоном властей Грузии о возможном развитии этой ситуации.

Кроме того, посольство Украины в Грузии не получало официальной информации о задержании украинского гражданина Саакашвили. Пресс-секретарь заявил, что украинские дипломаты окажут ему помощь.

В офисе Зеленского внимательно следят за ситуацией вокруг задержания, добавил пресс-секретарь.

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