Киев, 1 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Зеленский обеспокоен сообщениями о задержании Михаила Саакашвили, заявил 1 октября пресс-секретарь президента Украины.

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По его словам, обеспокоенность вызвана тоном властей Грузии о возможном развитии этой ситуации.

Кроме того, посольство Украины в Грузии не получало официальной информации о задержании украинского гражданина Саакашвили. Пресс-секретарь заявил, что украинские дипломаты окажут ему помощь.

В офисе Зеленского внимательно следят за ситуацией вокруг задержания, добавил пресс-секретарь.