Рим, , 20:59 — REGNUM Лидеры крупнейших правых партий Италии — «Братьев Италии» и «Лиги» Джорджа Мелони и Маттео Сальвини в пятницу, 1 октября, вместе приняли участие в предвыборном митинге в Риме.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

2−3 октября в крупнейших городах страны, включая столицу, выбирают мэров. Либеральные СМИ сообщали о «размолвках» в правом лагере, который выдвигает на всех выборах общих кандидатов. Сальвини и Мелони ответили на эти публикации публичным объятием.

Правые партии, по данным социологов, имеют шансы выиграть выборы не менее чем в половине крупнейших городов Италии.