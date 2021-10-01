Рим, 1 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Лидер итальянского национального профсоюза работников Cgil Маурицио Ландини в пятницу, 1 октября, призвал к немедленному ужесточению наказаний для владельцев предприятий за нарушения правил охраны труда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В течение одной рабочей недели, 27 сентября — 1 октября, более десяти человек в Италии погибли и получили тяжелые травмы на рабочих местах.

Глава национальной бизнес-ассоциации Карло Бономи, комментируя ситуацию, отметил, что реакция властей не должна превращаться в «карательный подход» в отношении предпринимателей.