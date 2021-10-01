Мурманск, 1 октября 2021, 20:54 — REGNUM В Мурманской облдуме избрали лидера фракции «Единая Россия». Им стала Ирина Просоленко. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Ирина Просоленко родилась в 1977 году в Кандалакше Мурманской области, окончила Московскую государственную юридическую академию, работала в прокуратуре Кандалакши и в кандалакшской администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября депутаты Мурманского горсовета отклонили на пост мэра города «губернаторского» кандидата Ольгу Дзюбу.