Мурманск, 1 октября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Мурманской облдуме избрали лидера фракции «Единая Россия». Им стала Ирина Просоленко. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Rostov.er.ru Единая Россия

«На встрече с однопартийцами обозначили направления дальнейшей работы. Одно из принятых решений — избрать Ирину Викторовну Просоленко руководителем фракции «Единой России» в Мурманской областной думе», — написал Чибис после встречи с фракциями в парламенте Мурманской области.

Ирина Просоленко родилась в 1977 году в Кандалакше Мурманской области, окончила Московскую государственную юридическую академию, работала в прокуратуре Кандалакши и в кандалакшской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября депутаты Мурманского горсовета отклонили на пост мэра города «губернаторского» кандидатаОльгу Дзюбу.