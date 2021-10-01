Таллин, 1 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила выделение из Фонда восстановления экономики Евросоюза 280 млн евро на строительство комплекса Таллинской больницы. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee.

Таллин

Самый современный в ЕС медицинский городок должен появиться в районе Певческого поля столицы страны к 2027 году. Однако если Брюссель дал добро на финансирование «супербольницы», то софинансирование со стороны эстонского государства пока не утверждено.

«Положительное решение Еврокомиссии очень радует, но мы по-прежнему ждем сигнала о поддержке строительства больницы от государства», — отметил мэр столицы Михаил Кылварт.

Общая стоимость строительства составляет 520 млн евро по расчетам на период до начала эпидемии коронавируса. С тех пор цены на строительном рынке выросли почти на треть, и итоговая сумма может оказаться еще выше. Поэтому только лишь 280 млн евро от ЕС будет недостаточно, отмечает издание.

Городу придется увеличивать свое участие, однако взваливать эту нагрузку только на Таллин было бы несправедливо, считает мэр. «Не менее половины пациентов будущей больницы, по прогнозам, будут составлять не таллинцы, а жители других самоуправлений», — отметил Кылварт.

«Строительство главного медицинского городка в Северной Эстонии, применение новейших медицинских технологий, развитие науки, повышение мотивации врачей и медсестер — это задачи государственного значения», — добавил он.