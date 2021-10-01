Вашингтон, 1 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Состоявшиеся накануне, 30 сентября, российско-американские переговоры по стратегической стабильности в Женеве (Швейцария) были очень оживлёнными, обсуждалось много важных деталей, сообщила 1 октября журналистам первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Место переговоров президентов России и США в Женеве. twitter МИД России

Шерман «Мы очень рады, что смогли опубликовать совместное заявление, в котором объявили о создании двух рабочих групп».

Американский дипломат отметила, что США хотели бы на этих переговорах выработать «договорённости на смену» договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Она пояснила, что переговоры касаются широкого спектра вопросов, включающих, например, кибербезопасность. И, конечно, речь идёт о «более традиционном контроле над вооружениями», об «обычных вооружениях», о «новых видах вооружений».

Напомним, 30 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в ходе нового раунда переговоров по стратегической стабильности Москва и Вашингтон договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься вопросами тематики стратегической стабильности.