Рим, 1 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Покидающий свой пост в конце 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла начал поиск съемного жилья в Риме, передают местные СМИ в пятницу, 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Накануне Маттарелла отправился смотреть один из вариантов жилья, и нынешний его арендатор, узнав своего возможного «преемника», попросил сделать совместное селфи.Формальный глава государства не отказал.

Понравилась ли ему осмотренная квартира, не уточняется.