Президент Италии начал поиск съёмной квартиры в Риме
Рим, 1 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Покидающий свой пост в конце 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла начал поиск съемного жилья в Риме, передают местные СМИ в пятницу, 1 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Серджо Маттарелла
Накануне Маттарелла отправился смотреть один из вариантов жилья, и нынешний его арендатор, узнав своего возможного «преемника», попросил сделать совместное селфи.Формальный глава государства не отказал.
Понравилась ли ему осмотренная квартира, не уточняется.