История вопроса

В декабре 2014 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью одному из телеканалов рассказал о своей встрече с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой поблагодарил его за предложение занять пост первого вице-премьера Украины. Тогда же он заявил, что отклонил это предложение.



В феврале 2015 года пошли слухи, что Саакашвили может возглавить антикоррупционное бюро Украины. 13 февраля стало известно, что Порошенко назначил Саакашвили своим внештатным советником. Тот возглавил консультативный международный совет реформ при президенте страны.



На эти назначения Грузия потребовала от Украины объяснений, для чего посол Украины Васил Цыбенко был вызван в МИД Грузии.

