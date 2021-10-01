Киев, 1 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Посол Грузии в Киеве приглашен в МИД Украины из-за задержания Михаила Саакашвили, сообщил 1 октября спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.

Саакашвили. Украина

Об этом он сообщил телеканалу «Украина 24».

По его словам, такие действия Киева обусловлены тем, что Саакашвили является украинским гражданином.

«В МИД приглашен руководитель посольства Грузии для получения информации», — сказал представитель МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Саакашвили 1 октября заявил премьер-министр Грузии.