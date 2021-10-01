Пекин, , 20:41 — REGNUM Китай откликнулся на призыв новых властей Афганистана об оказании стране гуманитарной помощи и отправил в Кабул значительную партию товаров первой необходимости. Об этом накануне, 30 сентября, сообщает Синьхуа, отмечая, что в церемонии передачи помощи, которая прошла в кабульском аэропорту, приняли участие посол Китая в Афганистане Ван Юй и исполняющий обязанности министра по делам беженцев переходного правительства Афганистана Халиль ар-Рахман Хаккани.

Афганский министр сердечно поблагодарил Китай, отметив, что многие афганцы переживают трудные времена. С начала года из-за войны и конфликтов свои дома покинули более 634 тыс. афганцев, а общее число перемещеных лиц в стране с 2012 года по официальным данным достигло 5,5 млн человек.

Ван Юй со своей стороны отметил, что на сбор помощи ушло минимальное количество времени, в течение которого удалось собрать необходимую партию одеял, пуховиков и других зимних принадлежностей. По его словам, КНР продолжит гуманитарные поставки; в частности в ближайшее время в планах китайских властей находится доставка в Афганистан крупной партии продовольствия.