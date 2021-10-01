Рим, 1 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Власти Италии продолжат оказывать финансовую поддержку сотрудникам авиакомпании «Алиталия», сообщили представители профсоюзов после встречи с руководителями министерства транспорта в пятницу, 1 октября.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

В частности, в бюджете страны будут предусмотрены средства на рефинансирование «кассы солидарности» работников «Алиталии» до 2023 года включительно, впоследствии та же мера должна быть продлена до 2024−2025 годов.

ПравительствоИталиив 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.