Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. 26-летний фланговый атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев восстановился от повреждения, полученного в матче со сборной Мальты, и приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Об этом 1 октября сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев

В текущем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в семи матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

Караваев перешел в «Зенит» 2 сентября 2019 года из «Витесса» за 8 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника московского ЦСКА в 7 миллионов евро.