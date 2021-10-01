Пекин, 1 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В ходе общеполитических дебатов, которые прошли в рамках одного из комитетов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель постпреда КНР Дай Бин высказался резко против попыток ряда стран, в частности, Канады и участников ЕС, вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом тем Синьцзяна, Гонконга, а также так называемого «дела Мэн Ваньчжоу», финансового директора компании Huawei, на днях освобожденной из-под домашнего ареста в Канаде. Об этом 1 октября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление китайского дипломата о том, что принятые меры в указанных регионах КНР способствовали полноценной нормализации обстановки и прекращению терактов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Дай Бин подчеркнул, что в Синьцзяне, например, жизнь вернулась в нормальное русло, а Сянгане (Гонконге) после полутора лет массовых беспорядков в результате принятия Закона о защите национальной безопасности полностью обеспечены основные права и свободы как граждан Китая, так и иностранцев.

Дай Бин выступил с призывом ко всем членам Генеральной Ассамблеи объединить усилия в противодействии глобальным вызовам, вернувшись на путь диалога и сотрудничества.