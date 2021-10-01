Белград, 1 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии зарегистрировано более 7200 случаев заражения коронавирусом, 46 пациентов умерло от последствий COVID-19. Эти данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте 1 октября.

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В больницах в настоящее время от COVID-19 лечится более 6300 пациентов, из них 246 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич призвала молодое население привиться от коронавируса.

«Нет другого пути победить эпидемию, кроме вакцинации», — процитировал телеканал Н1 слова Брнабич.

Напомним, что в Сербии с начала эпидемии от последствий COVID-19 умерло более 8200 человек.