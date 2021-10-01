Амстердам, 1 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. 23-летний форвард московского «Спартака» Гус Тиль, проводящий текущий сезон в «Фейеноорде» на правах аренды, вызван в сборную Нидерландов по футболу, чтобы помочь национальной команде в октябрьских матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022.

Анна Нэсси Гус Тиль

По итогам сентября Гус Тиль был признан лучшим игроком месяца. В трех матчах внутреннего чемпионата нидерландский форвард забил четыре мяча в ворота «Херенвена» и «НЕКа».

Сборная Нидерландов 8 октября сыграет со сборной Латвии. Через три дня подопечные Луи ван Гала на домашнем стадионе примут сборную Гибралтара.

На данный момент после шести сыгранных туров сборная Нидерландов с тринадцатью очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы.