Пекин, , 20:34 — REGNUM В ходе состоявшейся в Генеральной Ассамблее ООН общеполитической дискуссии постпред КНР Чжан Цзюнь, выступая от имени 31 странны, высказался за полную отмену любых односторонних и принудительных мер, вводящих санкционные ограничения. Об этом 1 октября сообщает Синьхуа, выделяя в речи дипломата особую озабоченность тем, что подобные дискриминационные меры нарушают права человека и усугубляют гуманитарные катастрофы.

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Подчеркнув, что пандемия коронавируса продолжает оказывать деструктивное воздействие на социально-экономическую обстановку и развитие стран, в особенности развивающихся, Чжан Цзюнь выступил за справедливое распределение мер противоэпидемической защиты и ресурсов развития между всеми участниками международного сообщества. Он также отметил важность тесного взаимодействие по всему спектру глобальных вызовов, угрожающих человечеству.