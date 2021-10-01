Таллин, 1 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетит Хельсинки и встретится со своей финской коллегой Санной Марин. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

EU2017EE Estonian Presidency Кая Каллас

Премьер-министры обсудят двусторонние отношения между Эстонией и Финляндией. Кроме того, Каллас встретится в Хельсинки с руководителями финских бизнес-структур, и вместе с Санной Марин откроет недавно отремонтированное здание эстонского посольства. Вечером того же дня премьер-министр вернется в Эстонию.

В эстонских и финских СМИ визит назвали «примирительным» в свете острого конфликта, который разгорелся между правительствами двух стран летом 2021 года.

В июне нынешнего года премьер Эстонии Каллас опубликовала в крупнейшем издании Финляндии Helsingin Sanomat открытое письмо к финской коллеге, в котором раскритиковала решения правительства соседей о жестких ограничениях на перемещения зарубежной рабочей силы. Из-за решения тысячи эстоноземельцев, работающих в Финляндии, оказались отрезанными от дома.

«Вот уже четыре с половиной месяца дети в тысячах эстонских домов скучают по отцам и матерям и надеются, что те вернутся домой к выходным. Дорогая Санна, такая ситуация не может существовать в Европейском союзе в 2000-х», — написала Каллас в обращении к коллеге.

В свою очередь, финский премьер также через прессу ответила Каллас, указав на серьезность ситуации с распространением коронавируса в самой Эстонии. Охлаждение отношений между официальными Таллином и Хельсинки вызвало целую серию публикаций в СМИ двух стран о том, что «братские страны» перестали видеть друг в друге надежных и верных союзников.