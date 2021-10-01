Амстердам, 1 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. 23-летний универсальный нападающий московского «Спартака» Гус Тиль, проводящий текущий сезон в «Фейеноорде» на правах аренды, признан лучшим игроком Эредивизи (чемпионат Нидерландов) в сентябре. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте лиги.

Анна Нэсси Гус Тиль

В сентябре Тиль принял участие в трех матчах Эредивизи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Херенвена» и «НЕКа».

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ (Алкмар) за 18 миллионов евро. Спустя год «красно-белые» отдали футболиста в аренду во «Фрайбург» из-за катастрофически низкой результативности форварда. В Германии Тиль ничего не показал, но, вернувшись в чемпионат Нидерландов, вновь начал много забивать, и на данный момент является лучшим бомбардиром «Фейеноорда» в текущем сезоне.

Текущее соглашение Тиля со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 4,5 миллиона евро.