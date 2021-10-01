Милан, Италия, , 20:29 — REGNUM Прокуратура Милана в пятницу, 1 октября, возбудила уголовное дело по подозрению в получении представителями партии «Братья Италии» незаконного финансирования.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

«Братья Италии» — крупнейшая оппозиционная партия страны, по данным социологов — самая популярная партия (с рейтингом около 21%), единственная из крупных партий, не входящая в правящую коалицию.

2−3 октября в Италии пройдут местные выборы, в частности, будут избраны мэры крупнейших городов страны — Рима, Милана, Турина, Неаполя, Болоньи и некоторых других.