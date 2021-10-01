Москва, 1 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в седьмой раз стала матерью. Об этом 1 октября пишет издание Peopletalk.

Council.gov.ru Татьяна Бакальчук выступает в Совете Федерации

По данным СМИ, у Бакальчук родилась двойня. О пополнении в семье предпринимательница рассказала на выступлении на форуме Forbes Women.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года у Татьяны Бакальчук родился сын, пятый по счёту ребёнок. При этом неизвестно, прибегала ли предпринимательница к услугам суррогатной матери.