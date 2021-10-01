Дортмунд, Германия, 1 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Агент 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда Мино Райола запросит у потенциальных покупателей зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон для своего клиента. Об этом 1 октября сообщила газета La Gazzetta dello Sport.

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В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в пяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В одном матче Лиги Чемпионов у Холанда один гол.

Ранее сообщалось, что на Эрлинга Холанда претендуют мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского форварда составляет 130 миллионов евро. Соглашение футболиста со «шмелями» рассчитано до середины 2024 года.