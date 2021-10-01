Таллин, , 20:26 — REGNUM Последний перед местными выборами Эстонии (11−17 октября нынешнего года) соцопрос показал, каким может быть исход голосования в столице страны. Об этом сообщил портал ERR.

Таллин Diego Delso

Со ссылкой на результаты опроса социологической фирмы Kantor Emor сообщается, что единолично правящая Таллином с середины 2000-х годов Центристская партия теряет своих избирателей. Так, если в 2017 году за нее проголосовали 44% таллинцев, то сейчас за партию готовы отдать голоса 39% опрошенных.

Если этот результат будет показан на выборах, центристы лишатся своего единовластия и будут вынуждены искать союзников среди других партий и союзов, выступающих на выборах.

Возможно, центристам придется пойти на союз с Реформистской партией. За нее готовы голосовать на местных выборах 20,6% таллинцев. Это соответствует результатам реформистов на выборах 2017 года.

Голосов за Социал-демократическую партию и за партию Isamaa будет подано более-менее столько же, сколько и в прошлый раз: за социал-демократов — 11,2% и за Isamaa — 5,5%. Партия «Эстония 200», как следует из социологического опроса, наберет чуть менее 10% голосов в столице страны.

Заметно снизилась по сравнению с прошлыми выборами поддержка таллинцами избирательных союзов — их поддержат 1,4% опрошенных, тогда как в 2017 году за такие союзы проголосовали 7,4% избирателей.

Общеэстонское онлайн-исследование проходило 15−29 сентября нынешнего года, в нем участвовал 1681 постоянный житель Эстонии в возрасте от 16 до 84 лет, планирующих проголосовать на выборах.

По всей Эстонии представлены 130 списков избирательных союзов. В целом в стране 79 муниципалитетов: 15 городов и 64 волости.

Местные выборы начнутся 11 октября с досрочного и электронного голосования. Основной день выборов назначен на воскресенье, 17 октября, когда можно будет голосовать с 9:00 до 20:00 по таллинскому времени. В Эстонии на местных выборах можно голосовать с 16 лет.