Ош, Киргизия, 1 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Ошской области прошли учения по применению беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба МВД Киргизии.

Беспилотник

Участники обучались пилотированию беспилотных летательных аппаратов в условиях труднодоступной горной местности с различными полезными нагрузками.

Тренинг был организован МВД Киргизии с приглашением экспертов белорусского предприятия «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов». Представитель белорусской компании рассказал о разработке и использовании беспилотников.

Помимо сотрудников МВД в мероприятии участвовали представители ГКНБ, погранслужбы, МЧС, Минобороны, Службы исполнения наказаний, Государственной таможенной службы.

Напомним, что в сентябре 2021 года на побережье Иссык-Куля прошли киргизско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.