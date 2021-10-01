Москва, , 20:20 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский обещает помощь Михаилу Саакашвили, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы ЛДПР примем все меры к твоему освобождению. Ну, а пока, Миша, держись», — отметил Жириновский.

«Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны», — сочувствует парламентарий.

«А вспомни, как хорошо ты кушал… Но, видимо, забыл хорошую песню: «Ешь ананасы, рябчиков жуй — день твой последний приходит, буржуй!». Вот и конец твой, Миша», — констатирует Жириновский.

«А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие», — приговаривает депутат.

«Но ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!» — вселяет надежду он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по некоторым данным, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в Батуми, задержан.

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