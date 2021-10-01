Вашингтон, 1 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Телеканал Starz продлил на второй сезон сериал Black Mafia Family («Семья чёрной мафии»). Об этом 1 октября пишет издание «Канобу».

Alex Const Cent — рэпер и промоутер в боксе

Как отмечает издание, первый эпизод шоу стал одной из самых ярких премьер за всю историю телеканала. Исполнительным продюсером сериала выступил рэпер 50 Cent — в проекте также приняли участие рэперы Снуп Догг, Eminem и другие.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала Black Mafia Family состоялась 26 сентября 2021 года. В нём рассказывается история организации, которая была основана в 1989 году и занималась незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в США.