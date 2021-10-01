Мурманск, 1 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Мурманске задержан сотрудник областной больницы, подозреваемый в краже денег пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

Pixabay.com Наручники

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«В ходе проведения оперативных мероприятий по факту хищения денежных средств с банковской карты умершего пациента одной из больниц города Мурманска, сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Мурманской области установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее несудимый мужчина 1988 года рождения — работник больницы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, задержанный через мобильный банк совершил перевод денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с кражей денег и личных вещей пациента реанимации Мурманской областной больницы произошел в августе 2021 года. О пропаже средств скончавшегося в медучреждении пенсионера в соцсетях сообщил его сын. По его словам, злоумышленник не только похитил более 80 тысяч рублей, но и пытался оформить кредит, используя документы умершего.