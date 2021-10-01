София, 1 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. С 1 октября цена на природный газ для частных потребителей в Болгарии выросла на 36%, и практика подорожания голубого топлива в стране в ближайшее время станет нормой. Об этом говорится в документе Комиссии по энергетическому и водному регулированю Болгарии, пишет 1 октября софийская газета «Дума».

Цена на газ

Согласно официальной информации, новые тарифы на энергоносители были инициированы главным газовым монополистом Болгарии — компанией «Булгаргаз». Как заявил на пресс-конференции в Софии исполнительный директор компании Николай Павлов, «новую ценовую политику в этом контексте диктует время».

Павлов «Не стоит драматизировать ситуацию: болгары платят за газ намного меньше, чем другие жители ЕС».

Напомним, в рамках санкционированного временным правительством Болгарии очередного этапа реформы энергетической отрасли София отказалась от традиционного государственного регулирования цен на энергоносители. Вопросы ценообразования переходят в ведение компаний-поставщиков соответствующих услуг.