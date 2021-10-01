Москва, , 20:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений федеральным и региональным чиновникам по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Напомним, эта тема предметно обсуждалась с участием президента в конце июля 2021 года.

Владимир Путин Kremlin.ru

Спустя два месяца итоги обсуждений сформулированы в поручениях главы государства, обязательных для исполнения.

В частности, президент поручил правительству Российской Федерации в срок до 30 ноября 2021 года предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга:

а) на реализацию проекта «Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом» в период 2022—2023 годов в размере 6 млрд рублей. При этом 3 млрд рублей будет выделено в 2022 году, еще 3 млрд рублей — в 2023 году;

б) на реализацию с участием ПАО «Банк ВТБ» проекта строительства второго, третьего и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в период 2024—2027 годов. Срок выполнения — 1 октября 2023 г., с промежуточным докладом до 1 октября 2022 г.;

в) на обновление подвижного состава городского электрического транспорта Санкт-Петербурга в период 2022—2024 годов в форме бюджетного инфраструктурного кредита;

г) на реализацию проектов развития улично-дорожной сети города Кронштадта в форме софинансирования расходных обязательств Петербурга в согласованных пропорциях.

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Также правительству РФ в срок до 20 октября 2021 года поручено предусмотреть выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022—2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга.

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В срок до 30 ноября 2021 года правительству РФ поручено предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 млрд рублей в период 2022—2024 годов, проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт «Пулково».

Ответственный за исполнение этих поручений — глава правительства Михаил Мишустин.

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До 1 ноября 2021 года правительству России с участием ОАО «Российские железные дороги» и правительства Ленинградской области поручено обеспечить в период 2022—2023 годов строительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1».

В том числе: на объекты железнодорожной инфраструктуры и прилегающего парковочного пространства — в размере 3,1 млрд рублей; на объекты автодорожной инфраструктуры федерального значения — в размере 1,7 млрд рублей.

Ответственные: премьер министр Михаил Мишустин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава РЖД Олег Белозеров.

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Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области Владимир Путин поручил представить в срок до 30 ноября 2021 года предложения:

а) по развитию в период 2022—2026 годов метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области;

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б) по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга, создаваемой на принципах государственно-частного партнерства и обеспечивающей транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ;

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в) по финансированию реализации проекта по строительству и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнерства в период 2022—2025 годов в размере 50% от общего объема финансирования до 38,5 млрд рублей.

г) Уже к 20 октября необходимо представить предложения по принятию мер, обеспечивающих решение вопроса передачи земельного участка для размещения на нем объектов гражданского сектора аэродрома «Левашово».

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д) До 25 декабря 2021 года надо представить предложения по ускорению проектирования и строительства прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту «Пулково» через Пулковское шоссе.

е) по реализации проекта «Строительство транспортных развязок в районе Поклонной горы» с целью синхронизации развития сети региональных дорог с реконструкцией аэропорта «Левашово»;

ж) по реализации приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области.

Ответственные: премьер министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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