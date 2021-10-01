Москва, , 20:20 — REGNUM Украине нужно учиться прагматизму у Венгрии. Об этом 1 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, руководство Венгрии приняло правильное решение, заключив новый контракт на поставку российского газа в обход Украины. Это позволит обеспечить население этой страны Евросоюза более дешевым отоплением.

«Я аплодирую премьер-министру Венгрии. Венгры, вы молодцы, вы решили свои проблемы, вы не будете мерзнуть. А руководство Украины обрекает украинцев на то, что топить будет нечем, люди будут замерзать», — сказал Коротченко.