Вашингтон, 2 октября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Еженедельное число случаев госпитализации и заражения COVID-19 в США снизилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей, заявила 1 октября директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Рошель Валенски.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За последний семидневный период в США ежедневно регистрировалось в среднем 106 400 случаев заражений COVID-19, 8 300 госпитализаций и более 1 476 смертей, сообщила Валенски журналистам на брифинге в Белом доме.

Напомним, что представители здравоохранения радостно приняли новость, что американский производитель лекарств Merck разработал таблетку от COVID-19. Однако пока нет информации о том, когда препарат может быть одобрен регулирующими органами.