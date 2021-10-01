Тбилиси, , 20:23 — REGNUM Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что арест бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили был произведён в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Арест U.S. Air Force

"Саакашвили задержали на Украине, в Киеве? Во Львове? Говорят что то он здесь, то он там. Они же с заледеневшими лицами утверждали, что в Грузии его нет. А его арестовали в Грузии, в столице. Ничего ненормального не происходит. Саакашвили это было ясно и очевидно. Когда он обсуждал эту тему, он говорил: «Если меня задержат, то грузинский народ меня освободит», — сказал Хабеишвили.

Напомним, что первоначально грузинские власти официально отрицали прибытие 1 октября Саакашвили в Грузию и утверждали, что он находится на территории Украины.